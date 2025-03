Un grave incidente ferroviario ha scosso la mattina di lunedì a Lecco, causando gravi ripercussioni sulla circolazione.

Un drammatico incidente ferroviario

La mattina di lunedì 17 marzo, un tragico evento ha scosso la tranquillità della stazione di Lecco. Un uomo è stato investito da un treno, scatenando un intervento immediato dei soccorsi. L’allerta è scattata poco dopo le 9, con l’arrivo tempestivo di un’ambulanza della Croce San Nicolò e di un’automedica, insieme agli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer).

Le conseguenze sull’intera rete ferroviaria

Le ripercussioni di questo incidente non si sono fatte attendere. La circolazione dei treni è stata sospesa tra Lecco e Abbadia Lariana, causando numerose cancellazioni e modifiche ai percorsi. Questo ha avuto un impatto significativo anche sulla città di Milano, dove i pendolari hanno dovuto affrontare disagi imprevisti. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, mentre gli agenti della Polfer hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Indagini in corso: fatalità o gesto volontario?

Attualmente, non è chiaro se l’investimento sia stato un tragico incidente o un gesto volontario. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dei fatti. La nota ufficiale delle ferrovie ha confermato la sospensione della circolazione sulla direttrice interessata, evidenziando la necessità di modificare o cancellare il percorso di diversi treni. Tra quelli cancellati, figurano il treno 10316 (Lecco – Sondrio) e il 10294 (Sondrio – Tirano), mentre altri treni hanno subito variazioni significative nei loro percorsi.