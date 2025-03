La famiglia di Nicola Bruzzano lancia un appello disperato per la sua scomparsa.

Il mistero della scomparsa di Nicola

Nicola Yuri Bruzzano, un ragazzo di soli 17 anni, è scomparso nel nulla l’11 marzo scorso a Milano, lasciando la sua famiglia in uno stato di angoscia e preoccupazione. Nonostante le ricerche incessanti, al momento non ci sono tracce del giovane, e la situazione si fa sempre più critica. La famiglia ha deciso di ampliare le ricerche, estendendo l’area di interesse fino in Liguria, dove Nicola conosce bene la zona di Ventimiglia, meta delle loro vacanze annuali.

Le ultime notizie sulla scomparsa

La scomparsa di Nicola è avvenuta in un contesto che ha destato preoccupazione. L’ultima volta che è stato visto, un familiare lo ha accompagnato al liceo Russel Fontana di Garbagnate Milanese, ma il ragazzo non è mai entrato in aula. La famiglia ha scoperto la sua assenza solo nel pomeriggio, quando uno di loro è andato a riprenderlo. Da quel momento, il tam tam sui social è iniziato, con la diffusione della locandina contenente la foto di Nicola, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Un appello disperato

La famiglia di Nicola non si è fermata e ha contattato anche le forze dell’ordine, lanciando un appello a ‘Chi l’ha visto?’. Nicola è descritto come un ragazzo di altezza 1.75 metri, con occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero, pantaloni scuri e uno zainetto in jeans. Il suo cellulare risulta spento da quando si sono perse le sue tracce, rendendo ancora più difficile la ricerca. Ogni giorno che passa senza notizie aumenta la preoccupazione e la disperazione della famiglia, che continua a sperare in un miracolo.