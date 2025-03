Mercoledì 8 ore di sciopero ferroviario: ecco come prepararsi

Un mercoledì di disagi per i viaggiatori

Mercoledì si preannuncia una giornata complessa per chi utilizza i treni Trenord in Lombardia. Le organizzazioni sindacali Orsa, Ugl e Fast hanno indetto uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9 alle 17, che avrà un impatto significativo sul servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale. I viaggiatori dovranno essere pronti a fronteggiare ritardi e soppressioni, in particolare per i collegamenti diretti all’aeroporto di Malpensa.

Impatto sui collegamenti per Malpensa

Lo sciopero interesserà anche il Malpensa Express e la linea S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. I passeggeri diretti all’aeroporto o in arrivo dovranno prestare particolare attenzione, poiché potrebbero verificarsi notevoli ritardi. Trenord ha comunicato che saranno garantite le corse con partenza dalla stazione di origine prima delle ore 9 e arrivo a destinazione entro le ore 10, ma oltre a questo, i viaggiatori devono essere preparati a eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.

Soluzioni alternative e consigli utili

Per i servizi aeroportuali soppressi, Trenord attiverà autobus sostitutivi diretti, senza fermate intermedie, sulle tratte Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Stabio – Malpensa Aeroporto. È fondamentale che i passeggeri consultino attentamente le pagine dedicate alle singole linee sull’App Trenord e sul sito web ufficiale per rimanere aggiornati sulla circolazione dei treni. Inoltre, è consigliabile prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor informativi presenti nelle stazioni. Pianificare in anticipo i propri spostamenti e considerare alternative di trasporto può aiutare a evitare disagi durante questa giornata di sciopero.