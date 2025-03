Un giorno di disagi per il trasporto pubblico milanese a causa di uno sciopero di 24 ore.

Disagi previsti per il trasporto pubblico milanese

Venerdì, i cittadini di Milano si troveranno ad affrontare una giornata di disagi nei trasporti pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore. L’azienda Atm ha confermato che metro, bus e tram non garantiranno il servizio per gran parte della giornata. Questa protesta, che ha radici a livello nazionale, ha visto l’adesione di diverse organizzazioni sindacali, tra cui Al Cobas, che ha recentemente intensificato la sua partecipazione.

Le organizzazioni sindacali coinvolte

Lo sciopero coinvolgerà cinque diverse sigle sindacali: Adl Cobas, Cobas Lavoro Privato, Sgb, Cub Trasporti e Al Cobas. Queste organizzazioni hanno espresso forti critiche nei confronti del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), ritenuto insufficiente per le esigenze dei lavoratori. Secondo i sindacati, le politiche del Governo e dell’Unione Europea stanno danneggiando i servizi pubblici essenziali, mentre si investono risorse significative nel riarmo, trascurando la salute e il benessere dei cittadini.

Le richieste dei sindacati

I sindacati hanno presentato una serie di richieste, tra cui un aumento salariale di 300 euro e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 35 ore, mantenendo il salario invariato. Inoltre, è stata richiesta una diminuzione delle ore di guida per gli autisti e una maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e degli utenti dei mezzi pubblici. Un altro punto cruciale della protesta è il blocco delle privatizzazioni e delle gare d’appalto relative al trasporto pubblico locale, che i sindacati considerano dannose per il servizio pubblico.

Nonostante i disagi previsti per il trasporto pubblico milanese, il settore ferroviario non subirà interruzioni in questa giornata. Tuttavia, è importante notare che mercoledì si svolgerà uno sciopero nazionale che coinvolgerà Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv, creando ulteriori complicazioni per i viaggiatori.

Per ulteriori dettagli sugli orari di servizio e le modalità di trasporto, i cittadini possono consultare il sito ufficiale di Atm o altre fonti affidabili. È fondamentale pianificare i propri spostamenti in anticipo per evitare inconvenienti durante questa giornata di sciopero.