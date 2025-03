Dopo le polemiche, il sindaco Morandi propone una nuova gestione dei parcheggi.

La polemica sui parcheggi riservati

Negli ultimi giorni, Trezzano sul Naviglio è stata al centro di un acceso dibattito riguardante la riservazione di 16 posti auto per la polizia locale in via Gioia, nei pressi della piscina. La decisione dell’Amministrazione comunale ha suscitato forti proteste tra i cittadini, che hanno espresso il loro disappunto per la sottrazione di spazi pubblici a favore delle auto di servizio. “Rimangono posti auto sottratti per poter parcheggiare le auto di servizio della polizia locale, quando hanno già il posto interno”, hanno dichiarato alcuni residenti, evidenziando la frustrazione per una situazione che sembrava non tenere conto delle esigenze della comunità.

La risposta del sindaco

In risposta alle lamentele, il sindaco Giuseppe Morandi ha annunciato una revisione della decisione iniziale. Attraverso un post sui social, ha comunicato che, in accordo con l’assessore alla Sicurezza e il comandante della polizia locale, è stata presa la decisione di liberare la metà dei posti disponibili, in particolare quelli adiacenti alla piscina. Questo cambiamento mira a trovare un equilibrio tra le necessità istituzionali e quelle dei cittadini, inclusi gli stalli per i disabili. “Abbiamo ascoltato le giuste esigenze riportate dalla cittadinanza”, ha affermato Morandi, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto con i residenti.

Le reazioni della comunità

Nonostante la revisione, la polemica non si è completamente placata. Il consigliere del Partito Democratico, Claudio Albini, ha fatto notare che l’assessore aveva inizialmente affermato che i posti servivano tutti e che si sarebbe discusso solo per il fine settimana. “Bene che abbiano rivisto la decisione”, ha commentato Albini, evidenziando la necessità di un approccio più attento alle esigenze dei cittadini. La raccolta firme avviata da alcuni residenti dimostra quanto fosse sentita la questione, e la nuova proposta del sindaco rappresenta un tentativo di rispondere a queste preoccupazioni.

Un passo verso la soluzione

La decisione di rivedere l’assegnazione dei parcheggi è un passo importante verso una gestione più equa degli spazi pubblici. La disponibilità di posti riservati per i disabili, come indicato dalla segnaletica integrativa, è un ulteriore segnale di attenzione verso le esigenze di tutti i cittadini. Tuttavia, resta da vedere se questa soluzione sarà sufficiente a placare le tensioni e a garantire un utilizzo armonioso degli spazi pubblici. La situazione a Trezzano sul Naviglio è un esempio di come le decisioni amministrative possano influenzare la vita quotidiana dei cittadini e l’importanza di un dialogo costruttivo tra amministrazione e comunità.