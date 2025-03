La Squadra Mobile indaga su un possibile omicidio colposo o volontario.

Un tragico evento a Cinisello Balsamo

Una donna di 69 anni è deceduta all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, in Lombardia, nella notte tra sabato e domenica. La sua morte ha sollevato interrogativi e sospetti, portando la Squadra Mobile a indagare su un possibile omicidio. La donna viveva con il marito ottantenne e il figlio ventisettenne, i quali hanno fornito una versione dei fatti che ora è sotto esame.

Le circostanze della morte

Secondo quanto riportato dal marito e dal figlio, la donna sarebbe caduta in casa e aveva problemi respiratori da giorni. Tuttavia, le condizioni in cui è stata trovata al momento del ricovero in ospedale destano preoccupazione. Arrivata in codice rosso, la signora era già in arresto cardiocircolatorio e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta poche ore dopo a causa di un’emorragia cerebrale. I medici hanno notato la presenza di lividi sul corpo, alcuni dei quali sembrano risalire a eventi precedenti, non compatibili con una semplice caduta.

Indagini in corso e sospetti di maltrattamenti

Le indagini sono state avviate dopo che il personale sanitario ha allertato le autorità. Gli investigatori stanno valutando la possibilità che la morte della donna possa essere collegata a maltrattamenti subiti in passato. Infatti, il figlio era già stato denunciato nel 2020 per lesioni nei confronti della madre. Dopo il decesso, il giovane ha manifestato segni di crisi, necessitando di un ricovero in trattamento sanitario obbligatorio. La Squadra Mobile di Milano ha dichiarato che sarà l’autopsia a fornire ulteriori dettagli sulla causa della morte e a chiarire se si tratti di un omicidio colposo o volontario.

Un caso che riporta alla mente altri eventi simili

Questa vicenda non è isolata e ricorda altri casi di violenza domestica che hanno scosso la comunità milanese. La morte della donna di Cinisello Balsamo mette in luce un problema serio e spesso sottovalutato: la violenza all’interno delle mura domestiche. Le autorità sono chiamate a intervenire con maggiore incisività per prevenire simili tragedie e garantire la sicurezza delle persone vulnerabili. La comunità è in attesa di risposte e giustizia per la vittima di questa drammatica situazione.