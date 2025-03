Un grave incidente coinvolge più mezzi pesanti e una vettura, causando lunghe code.

Un incidente che ha bloccato l’autostrada

Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 9.30 di lunedì sull’A1, nei pressi di Melegnano. Un tamponamento a catena ha coinvolto quattro mezzi pesanti e una vettura, causando una coda di circa tre chilometri. La situazione è stata gestita dalla polizia stradale di Novate Milanese e dai vigili del fuoco di Milano, che hanno inviato quattro mezzi, incluso il nucleo Nbcr per le verifiche di una cisterna, fortunatamente vuota al momento dell’impatto.

Le conseguenze dell’incidente

Quattro persone, tutti uomini di età compresa tra i 25 e i 52 anni, sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso dell’Humanitas e a Vizzolo Predabissi. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha attivato tre equipaggi, tra cui un’ambulanza, un’auto medica e un elisoccorso. Nonostante l’intervento tempestivo, la dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara, alimentando le preoccupazioni per la sicurezza stradale.

Traffico in tilt e alternative per gli automobilisti

Il traffico sull’A1 ha subito gravi ripercussioni, con lunghe code che si sono estese anche sulla Tangenziale Ovest, già congestionata a causa di un incendio e di un altro incidente avvenuto nella stessa mattinata. Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti di uscire a San Giuliano per evitare il tratto interessato dall’incidente. La situazione ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti, costretti a cercare percorsi alternativi per raggiungere Milano.