Un grave incidente stradale ha coinvolto un motociclista e un pulmino a Milano, portando alla sua morte.

Un tragico pomeriggio a Milano

Il pomeriggio di lunedì 17 marzo è stato segnato da un tragico incidente stradale in via Padova, a Milano. Un motociclista di 34 anni ha perso la vita dopo un violento impatto con un pulmino. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30, e nonostante i tempestivi soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato all’incrocio di un semaforo, non lontano dallo svincolo con la A51 Tangenziale Est di Milano. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause esatte dell’incidente. Si ipotizza che alla base ci sia stata una mancata precedenza a destra. Il pulmino, in direzione periferia, avrebbe svoltato a sinistra, entrando in collisione con la moto del 34enne, che stava sopraggiungendo in direzione del centro.

Intervento dei soccorsi e conseguenze

Le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici del pronto soccorso del Niguarda, il giovane è giunto in ospedale in arresto cardiaco ed è deceduto poco dopo il ricovero. Il conducente del pulmino, che si è fermato per prestare aiuto e ha chiamato i soccorsi, è risultato negativo all’alcoltest e agli accertamenti sugli stupefacenti, ma è stato comunque indagato per omicidio stradale.