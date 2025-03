Un incendio di grandi dimensioni ha colpito Buccinasco, ma i fumi non risultano critici.

Un incendio devastante a Buccinasco

Questa mattina, un vasto incendio ha colpito un’azienda di stoccaggio rifiuti a Buccinasco, nel sud di Milano, generando una colonna di fumo visibile da diversi comuni circostanti. L’incendio, scoppiato intorno alle 4, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno mobilitato sei mezzi per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono durate circa quattro ore, durante le quali i pompieri hanno lavorato incessantemente per contenere il rogo e prevenire ulteriori danni.

Monitoraggio della qualità dell’aria

In seguito all’incendio, i tecnici di Arpa Lombardia sono stati prontamente attivati per effettuare verifiche sulla qualità dell’aria. Utilizzando strumentazione portatile, hanno analizzato i fumi emessi dall’incendio, riscontrando che non vi erano valori critici per i parametri monitorati. Secondo l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, gli inquinanti tipici della combustione tendono a disperdersi rapidamente nell’atmosfera, grazie anche alle favorevoli condizioni meteorologiche che hanno facilitato l’innalzamento della colonna di fumo.

Prossimi passi e misure preventive

Arpa Lombardia ha annunciato che si sta concordando con il Comune di Buccinasco l’installazione di un campionatore ad alto volume in un’area pubblica e delimitata. Questo strumento sarà utilizzato per monitorare la presenza di microinquinanti nell’atmosfera, garantendo così un controllo continuo della qualità dell’aria. La situazione attuale sembra sotto controllo, ma le autorità locali rimangono vigili e pronte a intervenire qualora fosse necessario. L’incendio ha bruciato principalmente materiale cartaceo e cartone pressato, sollevando preoccupazioni per la salute pubblica e l’ambiente.