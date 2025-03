La polizia intensifica i controlli nelle stazioni ferroviarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Un intervento tempestivo della polizia

Venerdì scorso, la polizia di Milano ha effettuato una serie di operazioni che hanno portato all’arresto di una donna di 35 anni e al fermo di due giovani, entrambi di origine egiziana. Questi eventi si inseriscono nel contesto del piano ‘stazioni sicure’, un’iniziativa mirata a potenziare la sicurezza nelle aree ferroviarie della città. La presenza costante delle forze dell’ordine ha reso possibile l’intervento rapido e efficace, contribuendo a garantire la tranquillità dei viaggiatori.

Rapina con spray al peperoncino

I due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati arrestati dopo aver aggredito un viaggiatore presso la stazione di Milano Domodossola. Utilizzando spray al peperoncino, hanno rapinato la vittima strappandole una collana d’oro. Dopo aver messo in atto il colpo, i due si sono dati alla fuga, ma grazie alla prontezza degli agenti della Polfer, sono stati rintracciati e condotti nel carcere di San Vittore. Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza nelle stazioni, dove i reati contro i viaggiatori sembrano aumentare.

Furti e precedenti penali

La donna arrestata, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stata colta in flagranza di reato mentre tentava di rubare un profumo in un negozio della stazione di Milano Centrale. Gli agenti, allertati dalla vigilanza, hanno prontamente intervenuto, dimostrando che la sicurezza dei viaggiatori è una priorità. Questo caso mette in luce non solo il problema dei furti, ma anche la necessità di un monitoraggio costante delle aree più vulnerabili.