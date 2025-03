Un uomo di 49 anni è stato denunciato per guida in stato di alterazione e resistenza.

Un episodio di guida pericolosa a Opera

Nel tardo pomeriggio di giovedì 13 marzo, la Polizia Locale di Opera ha assistito a un episodio che ha messo in luce i rischi legati alla guida in stato di alterazione. Un uomo di 49 anni, di nazionalità romena, è stato fermato mentre guidava un camion in evidente stato di confusione. Le manovre pericolose del veicolo hanno attirato l’attenzione degli agenti, che hanno prontamente deciso di intervenire.

La fuga e il successivo arresto

Quando gli agenti hanno tentato di fermare il camion, l’uomo ha inizialmente accettato di fermarsi, ma ha poi tentato una fuga disperata. La situazione è degenerata in una colluttazione tra l’uomo e le forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccarlo. Questo episodio ha messo in evidenza non solo il comportamento irresponsabile del conducente, ma anche la determinazione della polizia nel garantire la sicurezza pubblica.

Rifiuto degli accertamenti e conseguenze legali

Una volta sotto controllo, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Questo rifiuto ha portato a ulteriori conseguenze legali, poiché è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi ai controlli, come previsto dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. La sua patente è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Milano, segnando un altro caso di guida irresponsabile che avrebbe potuto avere gravi conseguenze.