Un litigio per un biglietto del treno si trasforma in aggressione fisica.

Un episodio di violenza inaspettato

Domenica pomeriggio, un tranquillo viaggio in treno si è trasformato in un incubo per i passeggeri del convoglio 10868, in viaggio da Piacenza a Milano Greco Pirelli. All’altezza della stazione di Lodi, una lite tra un viaggiatore e la capotreno di 31 anni ha preso una piega drammatica, culminando in un’aggressione fisica che ha coinvolto anche il macchinista. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti pubblici e sulla gestione delle situazioni di conflitto a bordo dei treni.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni, la lite è iniziata verbalmente, con urla che hanno attirato l’attenzione del macchinista. Quando questi è uscito dalla cabina per intervenire, la situazione è degenerata rapidamente. I due dipendenti delle ferrovie sono stati aggrediti fisicamente dall’uomo, un viaggiatore di circa 45 anni. L’intervento dei soccorritori del 118 è stato necessario per medicare i ferrovieri, che sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Lodi.

Le conseguenze per i passeggeri

La violenza ha avuto ripercussioni immediate sul servizio ferroviario. Il treno è stato soppresso, costringendo i passeggeri a scendere e ad attendere un nuovo convoglio per proseguire il loro viaggio verso Milano. La presenza dei carabinieri e degli agenti della Polfer ha garantito la sicurezza sul posto, mentre le indagini per rintracciare l’aggressore sono state avviate. Questo episodio mette in luce la necessità di misure di sicurezza più rigorose sui mezzi pubblici, per proteggere sia i lavoratori che i viaggiatori.