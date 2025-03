Due giovani ivoriani aggrediti nella notte a Milano, indagini in corso per identificare gli aggressori.

La notte dell’aggressione

Nella notte tra sabato e domenica, un episodio di violenza ha scosso Milano, precisamente in via Fabio Filzi. Due giovani ivoriani, di 22 e 26 anni, sono stati aggrediti da un gruppo di persone, lasciando la comunità locale in stato di shock. L’aggressione è avvenuta intorno alle 4 del mattino, quando i soccorritori del 118 sono stati chiamati a intervenire. Al loro arrivo, hanno trovato i due ragazzi in condizioni critiche, con uno di loro in arresto cardiocircolatorio.

Le indagini della polizia

Immediatamente dopo l’accaduto, il commissariato Garibaldi-Venezia ha avviato un’indagine per fare luce su quanto successo. Gli agenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di identificare gli aggressori. Al momento, non sono chiare le motivazioni dietro l’aggressione, ma la polizia sta lavorando per raccogliere ulteriori informazioni e testimonianze.

Le condizioni dei feriti

Le condizioni dei due ragazzi sono state inizialmente descritte come gravi. Il 22enne, in particolare, ha subito un arresto cardiocircolatorio e ha necessitato di manovre di rianimazione sul posto. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente, successivamente è stato dichiarato fuori pericolo. L’altro giovane, pur non avendo riportato ferite letali, ha comunque necessitato di cure mediche per le lesioni subite durante l’aggressione.

La reazione della comunità

Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e vigilanza. La comunità milanese è scossa da questo atto di violenza, che si aggiunge a una serie di aggressioni simili avvenute in città negli ultimi mesi. Le autorità locali sono chiamate a rispondere a queste preoccupazioni, intensificando i controlli e le misure di sicurezza per garantire la tranquillità dei cittadini.