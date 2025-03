La proposta di una nuova targa per Sergio Ramelli solleva interrogativi sulla memoria storica in Italia.

Un anniversario controverso

Il 50esimo anniversario dell’aggressione a Sergio Ramelli, giovane neofascista, ha riacceso il dibattito sulla memoria storica in Italia. La proposta della deputata di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti, di installare una nuova targa nella scuola che Ramelli frequentò, ha suscitato reazioni contrastanti. L’Istituto Molinari di Milano ha deciso di bocciare l’iniziativa, sottolineando l’importanza di affrontare la storia con una prospettiva imparziale.

Il rifiuto della nuova targa

Il consiglio d’istituto ha espresso la sua posizione attraverso una delibera firmata dal preside Davide Bonetti, evidenziando la necessità di evitare divisioni e conflitti. La targa esistente, già presente nella biblioteca della scuola, è considerata da alcuni ‘troppo piccola’ per onorare adeguatamente la memoria di Ramelli. Tuttavia, l’istituto ha chiarito che il suo obiettivo è quello di promuovere una riflessione profonda sui tragici eventi del passato, evitando la proliferazione di sentimenti di odio.

Le reazioni degli studenti

In risposta alla decisione dell’istituto, il collettivo studentesco Co.s.mo ha organizzato un presidio davanti alla scuola, invitando i compagni a scioperare. Questo gesto evidenzia come la questione della memoria storica continui a essere un tema caldo e divisivo nella società italiana. Gli studenti chiedono un riconoscimento più significativo della figura di Ramelli, ma ciò avviene in un contesto di tensioni politiche e sociali che rendono difficile trovare un terreno comune.

Un’opportunità di riflessione

La questione della memoria storica è complessa e richiede un approccio critico. La storia di Sergio Ramelli non può essere ridotta a una semplice commemorazione, ma deve essere analizzata nel contesto più ampio delle dinamiche sociali e politiche del tempo. L’Italia ha una lunga storia di conflitti ideologici, e il modo in cui si ricorda il passato può influenzare il presente e il futuro. È fondamentale che le istituzioni educative svolgano un ruolo attivo nella promozione di una memoria condivisa, che non ignori le sofferenze e le divisioni del passato, ma che cerchi di costruire un dialogo costruttivo.