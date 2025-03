Un uomo di 47 anni perde la vita in un incidente stradale a Milano, un altro ferito.

Un drammatico incidente nella notte milanese

Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo, Milano è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni. L’auto, sulla quale viaggiavano due uomini, ha perso il controllo e si è schiantata contro una rotonda nella zona di Vigentino, precisamente all’incrocio tra le vie Ortles e Condino. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30, e le conseguenze sono state devastanti.

Le condizioni dei coinvolti

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, un 47enne, è stato trovato in arresto cardiaco e trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso all’arrivo in pronto soccorso. L’altro passeggero, un giovane di 25 anni, è stato invece portato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli, le cui condizioni non destano preoccupazione.

Interventi e indagini in corso

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere contorte dell’auto. Anche gli agenti della polizia locale sono giunti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo sono ancora da accertare, ma si ipotizza che l’auto possa essere finita autonomamente contro la rotonda.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di guida, soprattutto durante le ore notturne. La comunità milanese è in lutto per la perdita di una vita e si attende che le autorità competenti facciano chiarezza su quanto accaduto.