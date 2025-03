Un uomo infastidito dai rumori di ristrutturazione ha minacciato un operaio con un'arma.

Un episodio inquietante si è verificato a Somma Lombardo, nel varesotto, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver minacciato un operaio con una pistola a piombini. La situazione è degenerata a causa dei rumori insopportabili provenienti dai lavori di ristrutturazione del vicino, che hanno spinto il pregiudicato a reagire in modo violento.

Il contesto dell’incidente

Secondo quanto riportato, l’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, ha deciso di prendere l’arma che possedeva in casa e recarsi nel cantiere per minacciare l’operaio. Questo gesto ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti dopo una segnalazione al numero di emergenza 112.

Scoperta dell’arma e ulteriori reati

All’arrivo delle forze dell’ordine, i militari hanno trovato l’arma, che si è rivelata essere a piombini e priva del tappo rosso, nascosta in un mobile dell’abitazione. Ma non è tutto: durante la perquisizione, sono stati rinvenuti anche 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un kit per la coltivazione di marijuana. Questi elementi hanno portato a un inasprimento della situazione legale dell’uomo.

Le conseguenze legali

Il Tribunale di sorveglianza di Varese ha deciso di sospendere la misura alternativa di affidamento in prova, emettendo un provvedimento di carcerazione. L’uomo dovrà ora scontare il residuo della pena presso il carcere di Busto Arsizio. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle misure alternative per i detenuti, evidenziando la necessità di un monitoraggio più attento per prevenire situazioni di violenza.