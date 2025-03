Milano: operazione anti-rapine smantella banda di giovani egiziani

La Polizia di Stato intensifica i controlli per contrastare la criminalità in città.

Un’operazione decisiva contro la criminalità

Il 28 febbraio, Milano è stata teatro di un’aggressione che ha scosso la comunità locale. Un uomo di 35 anni è stato vittima di una rapina nei pressi della fermata metropolitana MM2 Cimiano, dove un gruppo di sei giovani di origine egiziana lo ha accerchiato e aggredito. Questo episodio ha attivato una vasta operazione della Polizia di Stato, mirata a contrastare le rapine in strada e in metropolitana, che ha portato all’arresto di dieci giovani stranieri, tutti coinvolti in rapine aggravate.

Dettagli dell’aggressione e indagini

La vittima, mentre viaggiava sulla metropolitana, è stata individuata e seguita fino alla fermata Cimiano. Qui, è stata spinta giù dalle scale e aggredita da altri membri del gruppo, che gli hanno rubato una catenina d’oro. L’aggressione ha avuto conseguenze gravi, con la vittima che ha riportato la frattura del perone. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a identificare i responsabili. Il 5 marzo, due di loro sono stati fermati e trovati in possesso di armi da taglio, mentre ulteriori perquisizioni hanno portato alla scoperta di altri complici e armi.

Arresti e operazioni successive

Il 7 marzo, durante un’operazione nei pressi della fermata MM2 Famagosta, gli agenti hanno arrestato un altro membro della banda, un 19enne trovato con una catenina rubata e uno spray al peperoncino. Le indagini hanno rivelato un quadro allarmante della criminalità giovanile a Milano, con diversi arresti avvenuti in flagranza di reato. Solo nella settimana successiva, la Polizia ha effettuato cinque arresti per rapina, dimostrando un impegno costante nel contrastare la criminalità predatoria. Gli agenti hanno anche fermato due giovani peruviani che stavano aggredendo un uomo per rubargli il borsello, evidenziando la necessità di un’azione rapida e coordinata.

Il contesto della criminalità a Milano

La situazione della sicurezza a Milano è complessa e richiede un’attenzione costante da parte delle autorità. Le operazioni della Polizia di Stato continuano a intensificarsi, con controlli mirati per prevenire ulteriori episodi di violenza e rapina. La comunità è invitata a collaborare, segnalando comportamenti sospetti e contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti. La lotta contro la criminalità giovanile è una priorità, e le forze dell’ordine sono determinate a mantenere la sicurezza nelle strade e nei mezzi pubblici della città.