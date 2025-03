Milano attiva presidi mobili per la sicurezza pubblica

Il ministro dell'Interno annuncia iniziative per migliorare la sicurezza nella città

Introduzione ai presidi mobili di sicurezza

Negli ultimi giorni, Milano ha avviato un’importante iniziativa per migliorare la sicurezza pubblica attraverso l’implementazione di presidi mobili di pattugliamento. Questa decisione è stata presa in seguito a una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’obiettivo è quello di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nelle zone più critiche della città, a partire dalla zona di via Padova.

Un modello innovativo di pattugliamento

I presidi mobili sono stati concepiti come moduli territoriali, simili alle stazioni mobili già presenti in altre aree. Questi presidi non solo serviranno a garantire la sicurezza, ma rappresenteranno anche un segno tangibile della riappropriazione del territorio da parte delle forze di polizia. Il ministro Piantedosi ha sottolineato l’importanza di un sistema di volanti che ruoteranno attorno a questi presidi, offrendo supporto e assistenza ai cittadini in ogni momento della giornata.

Collaborazione tra istituzioni e risorse per la sicurezza

Durante l’incontro, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha richiesto ulteriori risorse per potenziare la sorveglianza attraverso l’installazione di telecamere. Piantedosi ha confermato l’impegno del governo nel sostenere la Regione Lombardia e la Città metropolitana di Milano con finanziamenti provenienti da diversi canali, tra cui il Fondo sicurezza urbana e il Fondo unico di Giustizia. Questi fondi saranno utilizzati per implementare tecnologie di videosorveglianza in aree critiche, come il bosco di Rogoredo e altre zone vulnerabili.

Prospettive future e valutazione dell’iniziativa

Il ministro ha dichiarato che, se l’iniziativa avrà successo, si valuterà l’estensione e la stabilizzazione di questi presidi in altre aree della città. La sperimentazione in corso rappresenta un passo significativo verso un modello di sicurezza più efficace e reattivo, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Con un approccio proattivo e collaborativo tra le istituzioni, Milano si prepara a affrontare le sfide della sicurezza urbana con maggiore determinazione e risorse adeguate.