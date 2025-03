I sindacati denunciano il deterioramento delle condizioni lavorative a Trezzano sul Naviglio.

La mobilitazione dei lavoratori del magazzino Pam

I lavoratori del magazzino Pam di Trezzano sul Naviglio hanno avviato una mobilitazione per protestare contro le condizioni lavorative sempre più precarie. Questa iniziativa è stata scatenata dall’ennesimo cambio di appalto, che ha portato a un peggioramento del trattamento economico in caso di malattia. I sindacati, in particolare USB, hanno sottolineato come questi cambiamenti non solo intacchino i diritti dei lavoratori, ma creino anche confusione e difficoltà economiche a causa di doppie certificazioni uniche (CU) e tassazioni inique.

Le richieste dei sindacati

Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti sindacali, le richieste avanzate dai lavoratori sono state sistematicamente ignorate. Con oltre cento iscritti, USB rappresenta la maggioranza all’interno del magazzino, ma le trattative sono state condotte con organizzazioni che contano solo una manciata di membri. Questo ha portato a un clima di insoddisfazione e frustrazione tra i dipendenti, che si sentono trascurati e non ascoltati. La situazione è ulteriormente aggravata dalla paura di ulteriori peggioramenti delle condizioni economiche, che colpiranno soprattutto i lavoratori più vulnerabili.

Il sistema degli appalti e le sue conseguenze

Il sistema degli appalti, secondo i sindacati, rappresenta un problema strutturale per il settore della logistica. Ogni cambio di appalto porta con sé una serie di complicazioni che ricadono sui lavoratori, rendendo difficile per loro mantenere una stabilità economica e lavorativa. Le proteste in corso a Trezzano sul Naviglio sono un chiaro segnale che i lavoratori non sono disposti a tollerare ulteriori passi indietro. La mobilitazione è quindi vista come un primo passo verso la rivendicazione dei diritti e delle condizioni dignitose di lavoro.