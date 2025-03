Un progetto che offre accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza

Un servizio h24 per le donne in difficoltà

Il progetto La Luna Nuova, frutto della collaborazione tra l’associazione Telefono Donna Italia e l’ospedale Niguarda di Milano, rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere. Grazie al finanziamento della Regione Lombardia, questo servizio sperimentale di pronto intervento è attivo 24 ore su 24 presso l’ASST Niguarda, offrendo accoglienza immediata a donne vittime di violenza, con o senza figli. Questo approccio multidisciplinare non solo garantisce protezione, ma anche una valutazione del rischio, supporto psicologico e orientamento verso percorsi di autonomia.

Risultati tangibili e impatto sociale

Nei primi 18 mesi di attività, La Luna Nuova ha accolto 44 donne e 38 minori, evitando ricoveri sociali e garantendo soluzioni tempestive. Questo è un chiaro indicativo dell’impatto positivo che il progetto ha avuto sulla vita di molte famiglie. Un elemento chiave del successo del progetto è la formazione del personale sanitario nei Pronto Soccorso, che è fondamentale per il riconoscimento della violenza e l’attivazione del servizio. Con il nuovo finanziamento regionale, si prevede di potenziare ulteriormente le competenze degli operatori e sviluppare percorsi formativi avanzati.

Il supporto delle istituzioni e l’importanza della prevenzione

L’assessore alla Famiglia, Elena Lucchini, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere come priorità della legislatura. Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati, ha affermato che la Regione Lombardia è impegnata a investire in buone pratiche che rafforzano l’offerta di servizi integrati e personalizzati. Questo approccio mira a creare infrastrutture sociali a sostegno delle donne vittime di violenza, garantendo una presa in carico efficace da parte del sistema socio-sanitario.

Un nuovo percorso per le donne e i loro figli

Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna Italia, ha evidenziato come La Luna Nuova rappresenti un presidio di protezione immediata per le donne in situazioni di emergenza e per i loro figli. La violenza di genere è un fenomeno complesso che richiede risposte rapide e coordinate. Grazie alla sinergia con il sistema sanitario e le istituzioni, il progetto offre non solo un pronto intervento, ma anche la possibilità di intraprendere un percorso di ricostruzione e autonomia. L’obiettivo è garantire che nessuna donna si senta sola nel momento più difficile della sua vita.