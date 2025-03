Martedì mattina un incidente ha causato la chiusura dell'autostrada A1 in direzione Milano, con feriti e traffico in tilt.

Un grave incidente stradale sull’A1

Martedì mattina, poco dopo le sette e mezza, si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A1, precisamente tra Melegnano e l’allacciamento con la Tangenziale Ovest, in direzione Milano. L’incidente ha coinvolto due vetture, causando un immediato intervento dei soccorsi e la chiusura del tratto autostradale dal chilometro 5. La situazione ha creato notevoli disagi al traffico, con lunghe code e automobilisti costretti a trovare percorsi alternativi.

Intervento dei soccorsi

Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e un’automedica del 118. I soccorritori hanno prestato assistenza al ferito, un uomo, le cui condizioni non sono state rese note. La polizia stradale di Novate Milanese è stata anch’essa presente per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

Le conseguenze del sinistro

La chiusura dell’autostrada ha avuto ripercussioni significative sul traffico, con veicoli bloccati e rallentamenti che si sono estesi anche ai percorsi alternativi. Gli automobilisti sono stati avvisati di prestare attenzione e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità per evitare ulteriori disagi. La polizia stradale ha lavorato per ripristinare la normalità il prima possibile, ma le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti hanno richiesto tempo.

Raccomandazioni per gli automobilisti

In situazioni come questa, è fondamentale che gli automobilisti mantengano la calma e seguano le indicazioni delle forze dell’ordine. È consigliabile evitare di utilizzare il telefono mentre si è alla guida e mantenere sempre una distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono. La prudenza è essenziale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.