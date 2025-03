Incidente mortale a Milano: un morto e un ferito grave

Un'auto si schianta contro una rotonda, un uomo perde la vita e un altro è grave.

Un tragico evento nella notte milanese

Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo, Milano è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Alle 2.10, un’auto con tre persone a bordo si è schiantata contro la rotonda situata tra viale Ortles e via Condino, causando un bilancio tragico: un morto e un ferito grave. Le prime ricostruzioni indicano che non ci sono stati altri veicoli coinvolti, il che suggerisce che il conducente possa aver perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire.

Le conseguenze dell’incidente

Il conducente, un uomo di 47 anni, è stato immediatamente soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza al Policlinico. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo il ricovero. Un altro passeggero, un giovane di 25 anni, ha riportato ferite gravi e inizialmente era stato ricoverato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. Tuttavia, le sue condizioni si sono aggravate durante la notte, portandolo a essere trasferito in codice rosso.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Secondo le prime informazioni, nell’auto si trovava anche un terzo uomo, che si sarebbe allontanato a piedi dopo l’incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Milano, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, sono attualmente impegnati nella ricerca di questo individuo per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente, sono stati effettuati rilievi e accertamenti investigativi per ricostruire i dettagli di questa tragedia. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del 47enne e il sequestro del veicolo e del cellulare per ulteriori verifiche.