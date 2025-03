La consulenza cinematica potrebbe chiarire i dettagli dell'incidente mortale avvenuto a Milano.

Il tragico incidente di Milano

Il 24 novembre scorso, Milano è stata teatro di un incidente mortale che ha scosso la comunità. Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni, ha perso la vita in un drammatico scontro tra uno scooter e un’auto dei carabinieri. L’incidente è avvenuto tra viale Ripamonti e via Quaranta, e da allora le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La consulenza cinematica

Oggi è atteso il deposito della consulenza cinematica, un’analisi fondamentale disposta dalla procura e affidata all’ingegnere Domenico Romaniello. Questo documento potrebbe fornire chiarimenti cruciali sulla sequenza degli eventi che hanno portato alla morte di Ramy. Inizialmente prevista per fine febbraio, la consulenza ha subito ritardi, ma ora si spera che possa fare luce su una vicenda complessa e drammatica.

Le indagini in corso

Le indagini si concentrano su due filoni principali. Da un lato, Fares Bouzidi, il conducente dello scooter, e il carabiniere alla guida dell’auto sono indagati per omicidio stradale. Dall’altro, altri due militari sono sotto inchiesta per favoreggiamento e depistaggio, accusati di aver intimato a un testimone di cancellare un video che potrebbe contenere prove importanti sull’incidente. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di filmati che mostrano Ramy schiacciato tra l’auto e un palo di un semaforo, un’immagine che ha colpito profondamente l’opinione pubblica.

Le conseguenze legali

Fares Bouzidi, nel frattempo, affronterà un processo il 18 aprile con rito immediato per resistenza a pubblico ufficiale. La comunità attende con ansia gli sviluppi di questa vicenda, sperando che la verità emerga e che giustizia venga fatta per Ramy e la sua famiglia. La consulenza cinematica rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, e tutti gli occhi sono puntati su ciò che verrà rivelato.