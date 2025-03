Un pomeriggio di paura a Milano: incendio in un appartamento e evacuazione dei residenti.

Un pomeriggio di paura a Milano

Martedì 11 marzo, nel pomeriggio, un incendio ha colpito una palazzina situata al civico 22 di via Fratelli Rizzardi, nella zona Bonola di Milano. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 15, quando le fiamme si sono propagate da un appartamento al primo piano, generando una colonna di fumo nero che ha invaso rapidamente l’intero stabile. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con sei mezzi per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno lavorato instancabilmente per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Grazie alla loro prontezza, gli abitanti del primo piano sono riusciti a mettersi in salvo, mentre quelli degli appartamenti superiori hanno trovato rifugio sui balconi al quarto e quinto piano. Due persone sono state leggermente intossicate dal fumo, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre altre sono state assistite dal personale sanitario presente sul posto.

Le cause dell’incendio

Attualmente, le cause che hanno innescato l’incendio rimangono sconosciute e sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Il palazzo, a causa dell’intensità delle fiamme, è stato dichiarato inagibile. Gli specialisti del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) hanno collaborato con i vigili del fuoco per garantire un intervento efficace e sicuro. La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, evidenziando l’importanza della prontezza e della preparazione in situazioni di emergenza.