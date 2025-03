Un gruppo anonimo su Instagram promette giustizia con atti violenti contro i criminali.

Il contesto di un malessere sociale

Negli ultimi anni, Milano ha visto un aumento preoccupante di episodi di violenza e criminalità, alimentando un clima di insicurezza tra i cittadini. In questo contesto, è emerso un gruppo anonimo su Instagram, noto come ‘Articolo 52’, che si propone di affrontare il problema della criminalità attraverso azioni violente. Questo movimento, che si autodefinisce come una risposta alla percepita inefficacia delle istituzioni, ha attirato l’attenzione per il suo approccio radicale e provocatorio.

Il video scioccante e il messaggio del gruppo

Un video pubblicato sulla pagina Instagram del gruppo mostra un’aggressione brutale a un giovane, accusato di aver rubato una collanina. La scena, che ha suscitato indignazione e preoccupazione, è accompagnata da un messaggio chiaro: la giustizia non può più essere lasciata nelle mani di un sistema giudiziario considerato corrotto e inefficace. Il gruppo afferma che, finché le autorità non agiranno, le ronde di giustizia fai da te continueranno a proliferare nelle aree più degradate della città.

Le implicazioni di un movimento in crescita

La nascita di questo movimento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza pubblica e sulla risposta delle istituzioni. Mentre alcuni cittadini possono vedere in queste azioni una forma di giustizia, altri temono che possano portare a un’escalation di violenza e a una maggiore insicurezza. La richiesta di donazioni per finanziare le attività del gruppo e l’istituzione di canali Telegram per segnalare crimini evidenziano l’organizzazione e la determinazione di questo movimento. Tuttavia, la domanda rimane: quale sarà il costo sociale di tali azioni?