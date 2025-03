Un giovane condannato per l'omicidio dello zio in un tragico confronto familiare.

Il dramma familiare che ha scosso Cesano Boscone

La comunità di Cesano Boscone è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla condanna di Antonio Iannetti, un giovane di 30 anni, per l’omicidio volontario dello zio, Roberto Parisi. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 di un mese recente, in una zona isolata della città, precisamente in via don Luigi Sturzo, un luogo che, fino a quel momento, era considerato tranquillo.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto emerso dalle indagini, Iannetti e Parisi si erano dati appuntamento per un incontro chiarificatore riguardo a una relazione sentimentale che l’ex fidanzata di Iannetti aveva intrapreso con il 41enne. Tuttavia, quello che doveva essere un confronto pacifico è rapidamente degenerato in un’aggressione violenta. Durante la discussione, Iannetti ha colpito lo zio con più fendenti, causando ferite mortali. Nonostante i soccorsi immediati, Parisi è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

La confessione e il processo

Subito dopo l’aggressione, Iannetti si è presentato presso la caserma dei carabinieri, confessando di aver accoltellato lo zio. Durante l’udienza di convalida del fermo, ha raccontato di come la discussione fosse iniziata in modo pacifico, ma che la situazione fosse rapidamente sfuggita di mano. Ha descritto un momento in cui, dopo un alterco, ha reagito colpendo Parisi con un coltello. La sua testimonianza ha rivelato un mix di emozioni, tra cui il rimorso e la confusione, mentre cercava di spiegare le circostanze che lo avevano portato a compiere un gesto così estremo.

La sentenza e le reazioni

Il giudice dell’udienza preliminare, Giulio Fanales, ha inflitto a Iannetti una pena di 14 anni e due mesi di reclusione, una decisione che ha suscitato reazioni contrastanti nella comunità. La pubblica accusa aveva richiesto una condanna più severa, di 16 anni, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla violenza domestica e sulle dinamiche familiari che possono portare a tragedie simili, evidenziando la necessità di un maggiore supporto e prevenzione in situazioni di conflitto familiare.