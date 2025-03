La protezione civile avvisa: piogge intense e rischio idrogeologico a Milano.

Allerta gialla per rischio idrogeologico

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico a Milano, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 12 marzo. Questa allerta, che indica un livello di pericolo due su quattro, è stata diramata in previsione di forti piogge che interesseranno la città e le aree circostanti. I meteorologi prevedono precipitazioni abbondanti, con accumuli significativi che potrebbero causare disagi e problematiche legate all’esondazione dei fiumi.

Previsioni meteo dettagliate

Secondo le previsioni, le piogge inizieranno a cadere già dalla notte e continueranno per tutta la giornata di mercoledì. Le Alpi e le Prealpi saranno le aree più colpite, con possibilità di rovesci e temporali. Il limite della neve si attesterà attorno ai 1200 metri, mentre nelle zone di pianura e Appennino si prevedono precipitazioni diffuse, che potrebbero attenuarsi temporaneamente al mattino, per poi riprendere nel pomeriggio. I quantitativi di pioggia attesi variano tra i 25 e i 50 mm in 24 ore, con picchi isolati che potrebbero raggiungere i 70 mm nelle aree prealpine.

Raccomandazioni per la sicurezza

In vista di queste condizioni meteorologiche avverse, la protezione civile ha emesso alcune raccomandazioni per garantire la sicurezza dei cittadini. È fondamentale prestare attenzione nelle aree a rischio di esondazione e nei pressi di sottopassi. Si consiglia di evitare di sostare sotto gli alberi o vicino a strutture temporanee come dehors e tende. Inoltre, è importante mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, per prevenire danni causati dal vento e dalle forti piogge. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti e a rimanere informata sulle evoluzioni della situazione meteo.