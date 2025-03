Un 37enne di origine albanese perde la vita in un tragico incidente ferroviario.

Un drammatico incidente ferroviario

La mattina di lunedì 10 marzo, Milano è stata teatro di un tragico incidente che ha scosso la comunità locale. Un uomo di 37 anni, di origine albanese, è stato investito da un treno mentre si trovava sui binari. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 10 nel tratto ferroviario che collega via Imbonati a via Valeggio. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, suscitando preoccupazione e tristezza tra i cittadini.

Intervento dei soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno raggiunto il luogo con un’ambulanza e un’auto medica. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo. La scena è stata gestita dai vigili del fuoco, che hanno atteso l’intervento di RFI per interrompere il servizio di corrente elettrica, permettendo così di procedere con le operazioni di messa in sicurezza. Anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e il personale di RFI erano presenti sul posto per gestire la situazione.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, l’uomo stava camminando lungo la massicciata ferroviaria e si è avvicinato troppo a un treno in corsa. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree ferroviarie e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza. Gli incidenti ferroviari, sebbene rari, possono avere conseguenze devastanti e richiedono un’attenzione costante da parte delle autorità competenti per prevenire futuri eventi simili.