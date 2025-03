Carmine Gallo, ex super poliziotto, è deceduto a 66 anni durante un'inchiesta su spie.

Un malore fatale per un ex super poliziotto

Carmine Gallo, noto per la sua carriera nella polizia, è deceduto all’età di 66 anni nella sua abitazione a Garbagnate, Milano. La sua morte, avvenuta in circostanze tragiche, è stata attribuita a cause naturali, probabilmente un infarto. Gallo era agli arresti domiciliari a causa di un’inchiesta che lo vedeva coinvolto in una presunta rete di spionaggio e dossieraggi illegali legati alla società Equalize.

Un passato di successi e controversie

Originario di Gragnano, Napoli, Gallo aveva dedicato oltre trent’anni della sua vita alla lotta contro la mafia calabrese, guadagnandosi il soprannome di “superpoliziotto”. La sua carriera è stata costellata di successi, tra cui la risoluzione di casi di rapimento e omicidio che hanno scosso l’Italia. Tra i suoi successi più noti, il caso del delitto Gucci e il pentimento di Saverio Morabito. Tuttavia, la sua carriera ha preso una piega inaspettata quando è stato coinvolto in un’inchiesta che ha messo in luce attività illecite legate all’accesso abusivo a sistemi informatici.

Le indagini e le accuse

Gallo era stato arrestato lo scorso ottobre nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano, sotto la direzione del pm Francesco De Tommasi. Le accuse nei suoi confronti includevano associazione per delinquere e attività di spionaggio informatico. Secondo le indagini, Gallo avrebbe guidato una rete di cyber spie, avvalendosi delle competenze tecniche di Nunzio Samuele Calamucci, per condurre attività di dossieraggio illecito per conto della società Equalize, di proprietà di Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera Milano.

La morte di Gallo ha suscitato un’ondata di emozioni e riflessioni sulla sua carriera, che ha segnato profondamente la storia della polizia italiana. La sua figura rimarrà impressa nella memoria collettiva, non solo per i successi ottenuti, ma anche per le controversie che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua vita.