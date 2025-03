Due malviventi sorpresi in flagranza di reato dopo una rapina in casa

Sabato sera, una coppia di romeni, di 43 e 45 anni, è stata arrestata dai carabinieri a Nerviano, dopo aver commesso una rapina impropria in un’abitazione a Tradate, in provincia di Varese. I due malviventi si sono introdotti nell’abitazione di una donna, sottraendo orologi di valore e una somma di 2.500 euro in contanti. Questo episodio evidenzia un aumento delle attività criminali nella zona, suscitando preoccupazione tra i residenti.

La colluttazione e la fuga

Durante la loro fuga, i ladri sono stati sorpresi dalla proprietaria di casa, che ha tentato di opporsi al furto. Ne è scaturita una colluttazione, durante la quale la donna ha subito un trauma contusivo al ginocchio e un trauma rachide-cervicale. Dopo l’incidente, è stata trasportata all’ospedale di Tradate, dove è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Questo episodio mette in luce il coraggio dei cittadini che si oppongono ai crimini, ma anche i rischi che corrono.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo la segnalazione della rapina, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. Grazie all’ausilio del sistema di lettura targhe, i carabinieri della stazione di Nerviano sono riusciti a intercettare e bloccare i fuggitivi mentre transitavano nel territorio comunale. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, dimostrando l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Le conseguenze legali

La coppia di romeni è stata arrestata e portata in carcere, dove dovrà affrontare le conseguenze legali delle proprie azioni. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza nelle abitazioni e sull’importanza di un intervento tempestivo da parte delle autorità. La comunità di Tradate e dei comuni limitrofi sta ora riflettendo su come migliorare la sicurezza e prevenire futuri episodi di criminalità.