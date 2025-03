Tentata rapina in supermercato: arrestato un 30enne pakistano

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare bottiglie di alcolici in un supermercato.

Un colpo audace in un supermercato

La scena si è ripetuta: un supermercato affollato, un ladro in azione e un piano che sembrava ben congegnato. Nella serata di venerdì 7 marzo, un uomo di 30 anni, di origine pakistana, ha tentato di mettere a segno una rapina nel supermercato Esselunga di via Daimler, a Milano. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.45, quando il ladro ha deciso di dirigersi verso la sezione degli alcolici, un’area che spesso attira l’attenzione di chi cerca di rubare. Con un gesto rapido, ha infilato nel suo zaino alcune bottiglie di pregio, cercando di passare inosservato.

La vigilanza in azione

Nonostante il tentativo di furtivo, l’uomo è stato notato immediatamente dall’addetto alla vigilanza del supermercato. La prontezza dell’addetto ha fatto la differenza: ha subito allertato le forze dell’ordine, mentre il ladro, accortosi di essere stato scoperto, ha cercato di fuggire. Ma il piano non è andato come previsto. Bloccato dal vigilante, ha reagito in modo violento, colpendo con calci e pugni, dimostrando una determinazione che ha sorpreso i presenti. La situazione si è fatta tesa, ma la sicurezza del supermercato ha mantenuto la calma, aspettando l’arrivo della polizia.

Intervento della polizia e arresto

Quando gli agenti sono giunti sul posto, il ladro era già stato immobilizzato. La merce rubata, del valore di circa 140 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato. L’uomo è stato arrestato e portato in centrale per ulteriori accertamenti. Questo episodio mette in luce non solo il problema dei furti nei supermercati, ma anche l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra personale di sicurezza e forze dell’ordine. La rapidità dell’intervento ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, dimostrando come la prevenzione e la prontezza possano fare la differenza in situazioni di emergenza.