Una manifestazione che unisce migliaia di persone per i diritti delle donne

Il corteo di ‘Non una di meno’

Milano ha visto un’affluenza straordinaria in occasione della Giornata internazionale della donna, con il corteo organizzato dal movimento ‘Non una di meno’ che ha preso il via da piazza Duca d’Aosta. Migliaia di persone si sono unite in un’unica voce, portando con sé striscioni e cori che esprimevano solidarietà e determinazione. Frasi come “sorella io ti credo” e “ci vogliamo libere e vive” hanno risuonato tra le strade della città, sottolineando l’importanza della lotta per i diritti delle donne.

Le rivendicazioni del movimento

Il movimento ‘Non una di meno’ ha chiarito le sue motivazioni attraverso i social, evidenziando la necessità di combattere contro la violenza di genere e le ingiustizie sistemiche. Le richieste spaziano dal diritto all’autodeterminazione universale a un adeguato finanziamento dei centri antiviolenza. “Lottiamo per un mondo senza frontiere”, hanno affermato, sottolineando l’importanza di garantire la libertà di movimento per tutte le persone. La manifestazione non è solo un momento di protesta, ma anche un’opportunità per unire le forze e creare consapevolezza su questioni cruciali.

Il percorso del corteo e l’impatto sulla città

Il corteo ha seguito un percorso che ha attraversato alcune delle vie principali di Milano, da piazza Duca d’Aosta a piazza della Scala, coinvolgendo diversi quartieri e attirando l’attenzione di passanti e turisti. Durante la manifestazione, i mezzi di trasporto pubblico hanno subito modifiche ai percorsi per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento. Questo ha dimostrato l’impatto significativo che la protesta ha avuto sulla vita quotidiana della città, evidenziando la necessità di ascoltare le voci delle donne e di affrontare le problematiche che le riguardano.