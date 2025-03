Furti in discoteca: tre arresti a Milano per scippo a turista

Un turista americano derubato in una nota discoteca milanese, tre uomini arrestati.

Un episodio di furto in discoteca a Milano

La notte di venerdì ha visto un nuovo intervento delle forze dell’ordine presso la discoteca Alcatraz di Milano, un locale molto frequentato dai giovani e dai turisti. Tre uomini, di età compresa tra i 30 e i 37 anni, sono stati arrestati per furto con strappo ai danni di un turista americano. Questo episodio mette in luce un problema crescente di sicurezza nelle aree di intrattenimento notturno, dove i furti e le aggressioni sembrano essere in aumento.

Il racconto della vittima

Il giovane turista, un 22enne americano, si trovava all’interno della discoteca quando è stato avvicinato da un uomo che, approfittando della confusione tipica di questi ambienti, gli ha strappato la collana dal collo. La vittima, spaventata ma lucida, ha immediatamente allertato il personale di sicurezza del locale, fornendo una descrizione dettagliata del malvivente e dei suoi complici. Questo gesto ha permesso una rapida reazione da parte delle forze dell’ordine.

Intervento tempestivo della polizia

Grazie alla segnalazione della vittima, la polizia è intervenuta prontamente, riuscendo a rintracciare i tre sospetti poco dopo l’accaduto. Gli agenti hanno trovato la collana rubata sul pavimento, confermando così la versione dei fatti fornita dal turista. Gli arrestati, tutti italiani, sono stati portati in questura per ulteriori accertamenti. Questo episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità, soprattutto in luoghi affollati e frequentati da turisti.