La discoteca Alcatraz di Milano è al centro di episodi di violenza e furti, suscitando preoccupazione tra i cittadini.

Un nuovo episodio di furto alla discoteca Alcatraz

Recentemente, la discoteca Alcatraz di Milano è tornata a far parlare di sé, questa volta per un episodio di furto con strappo che ha coinvolto un turista americano. Nella notte di venerdì, tre uomini italiani sono stati arrestati dopo aver derubato un giovane di 22 anni, strappandogli una collana mentre si trovava all’interno del locale. Questo evento ha riacceso i riflettori sulla sicurezza della zona, già nota per episodi di violenza e crimine.

Un locale con un passato turbolento

La discoteca Alcatraz, situata in via Valtellina, ha una reputazione che va oltre la semplice vita notturna. Negli ultimi anni, il locale è stato teatro di diversi episodi di violenza, tra cui aggressioni e tentativi di furto. Solo pochi mesi fa, un gruppo di malviventi aveva aggredito una coppia nei pressi della discoteca, tentando di rubare i loro effetti personali. La situazione è degenerata quando uno dei criminali ha palpeggiato la vittima, scatenando una reazione da parte della coppia. Questo tipo di eventi ha portato a un crescente allarme tra i residenti e i frequentatori del locale.

Le richieste di maggiore sicurezza

Alla luce di questi episodi, il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, ha espresso la necessità di istituire una ‘zona rossa’ attorno alla discoteca. Secondo De Corato, la zona adiacente a piazzale Maciachini è diventata un punto critico per furti, violenze e altri crimini. L’esponente politico ha sottolineato che spesso le vittime sono giovani ragazze, turiste e studentesse, che si trovano in una situazione di vulnerabilità. La proposta di De Corato include l’implementazione di presidi fissi delle forze dell’ordine nei fine settimana, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti.