Scoperto un sistema di furti e rivendita di smartphone e computer a Milano.

Un furto che svela un sistema più ampio

La recente operazione della polizia di Milano ha portato alla luce un inquietante sistema di furti e ricettazione di dispositivi elettronici. Tutto è iniziato con la denuncia di un giovane di 19 anni, vittima di un furto mentre si trovava nel parco Sempione. Il ragazzo, dopo aver subito il furto del suo smartphone, ha immediatamente contattato le autorità, attivando così un’indagine che ha rivelato un’ampia rete di crimine.

La geolocalizzazione come arma contro i ladri

Grazie alla geolocalizzazione attiva sul cellulare rubato, gli agenti sono riusciti a tracciare il ladro fino a una sala giochi in viale Marche. Qui, attraverso il sistema di videosorveglianza, sono riusciti a identificare i due uomini marocchini coinvolti nel furto. Il 45enne e il 36enne sono stati arrestati mentre tentavano di vendere i dispositivi rubati. Questo episodio dimostra l’importanza della tecnologia nella lotta contro la criminalità, poiché la geolocalizzazione ha giocato un ruolo cruciale nel rintracciare i ladri.

Un’operazione che mette in luce un problema più grande

Durante l’intervento, gli agenti hanno sequestrato un totale di 22 telefoni e due computer portatili, per un valore complessivo di circa 22mila euro. Il 45enne, oltre ai dispositivi rubati, aveva con sé uno zaino contenente ulteriori 19 cellulari, tutti avvolti in carta stagnola, probabilmente per evitare l’intercettazione. Questo dettaglio suggerisce l’esistenza di un’organizzazione ben strutturata, dedita alla ricettazione e alla rivendita di beni rubati. L’operazione ha messo in evidenza non solo il furto di singoli dispositivi, ma un vero e proprio mercato nero di elettronica a Milano.

Le conseguenze legali per i colpevoli

Il 36enne è stato arrestato e indagato, mentre il 45enne è stato indagato per ricettazione. Inoltre, su di lui pendeva un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di misure più severe contro la ricettazione e il furto di beni elettronici. La polizia di Milano continua a lavorare per smantellare queste reti criminali, ma è fondamentale che anche i cittadini siano vigili e pronti a denunciare qualsiasi attività sospetta.