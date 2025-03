Un uomo che ha dedicato la sua vita al sostegno delle persone con disabilità.

Un uomo straordinario

La comunità di Cesano Boscone piange la scomparsa di Davide Bertoletti, presidente dell’associazione “Monelli Ribelli”. La sua vita è stata un esempio di dedizione e amore verso le persone con disabilità, in particolare bambini e ragazzi. Davide non era solo un leader, ma un vero e proprio faro di speranza per tutti coloro che si trovavano in difficoltà. La sua capacità di ascoltare e comprendere le esigenze degli altri lo ha reso una figura amata e rispettata da tutti.

Un impegno quotidiano

Davide ha dedicato ogni giorno della sua vita a migliorare le condizioni di vita delle persone fragili. Con il suo sorriso contagioso e la sua energia positiva, ha creato numerose iniziative per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione sociale. La sua associazione, i “Monelli Ribelli”, ha fornito supporto a famiglie e individui che affrontano sfide legate all’autismo e ad altre disabilità. Ogni progetto che ha avviato era caratterizzato da un profondo rispetto per la dignità umana e da un desiderio sincero di fare la differenza.

Un’eredità duratura

La perdita di Davide lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito e i suoi insegnamenti continueranno a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. La sua ironia, la sua gioia di vivere e il suo impegno per il bene degli altri sono un’eredità che ispirerà le future generazioni. Il sindaco Marco Pozza e l’intera amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da Davide per la comunità. La sua visione di un mondo più giusto e inclusivo rimarrà un faro per tutti noi.