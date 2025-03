Il questore di Milano ordina la sospensione della licenza per un bar coinvolto in attività di spaccio.

Contesto della sospensione

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha preso una decisione drastica nei confronti dell’Amico Bar Alex, situato in via Broggini 3, sospendendo la licenza per un periodo di 10 giorni. Questa misura è stata adottata a seguito di ripetuti episodi di spaccio di cocaina e la presenza di clienti con precedenti penali. La notifica della sospensione è stata consegnata ai titolari del bar dagli agenti del commissariato Lorenteggio, evidenziando la serietà della situazione.

Dettagli degli episodi di spaccio

Il primo episodio che ha portato alla sospensione risale a gennaio 2025, quando durante un controllo di routine, gli agenti hanno osservato un uomo che entrava e usciva dal bar, per poi incontrare un complice sul marciapiede opposto. Questo incontro ha portato all’arresto di un acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina, e di un pusher che, alla vista della polizia, ha tentato di disfarsi di altre dosi. La perquisizione ha rivelato anche il possesso di denaro contante e di strumenti utilizzati per nascondere la droga.

Identificazione dei clienti e precedenti penali

Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno identificato numerosi clienti all’interno del bar. In un solo giorno, sono stati identificati 19 avventori, di cui 9 con precedenti penali. Questi reati spaziavano da quelli legati alle sostanze stupefacenti a quelli contro il patrimonio e la persona. Il giorno successivo, un ulteriore controllo ha portato all’identificazione di 24 clienti, con 8 di loro che presentavano precedenti penali. Tra questi, uno era già soggetto a un divieto di accesso a luoghi pubblici, evidenziando la gravità della situazione.