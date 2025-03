Un autobus con 44 bambini si scontra con un tir, causando feriti e disagi.

Un tragico incidente sull’autostrada A4

Oggi, un grave incidente ha scosso l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Cormano e la barriera di Sesto San Giovanni, in direzione Venezia. Un autobus di una scuola elementare, con a bordo 44 bambini e cinque insegnanti, si è scontrato con un tir, coinvolgendo anche altri tre camion. L’incidente ha avuto luogo attorno alle 10 di questa mattina, e le prime notizie parlano di un bilancio preoccupante.

Le conseguenze dell’incidente

L’autista del bus è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale, mentre due bambini e due insegnanti sono stati feriti e trasferiti in codice giallo presso l’ospedale Bassini di Cinisello e al San Raffaele. La situazione è stata subito presa in carico dai servizi di emergenza, con otto mezzi di soccorso e i Vigili del fuoco accorsi sul posto per gestire l’emergenza. Le autorità hanno segnalato che al momento ci sono sette persone ferite, tra cui due bambine di soli otto anni.

Disagi e traffico in aumento

Il maxi incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con code che si estendono per oltre 5 chilometri e che continuano ad aumentare. Anche la direzione opposta, verso Milano, sta subendo rallentamenti a causa della curiosità dei conducenti. La Polizia Stradale è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. La chiamata al 112 ha attivato un intervento in codice rosso, evidenziando la gravità della situazione. Gli aggiornamenti sono in corso e si attendono ulteriori notizie sulle condizioni dei feriti e sull’evoluzione della viabilità.