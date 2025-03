Un episodio di guida spericolata ha portato all'arresto di una donna nel centro di Legnano.

Un episodio di guida spericolata nel centro di Legnano

Un pomeriggio di ordinaria follia ha scosso il centro di Legnano, dove una donna di 40 anni, di origine romena, ha messo in pericolo la vita di passanti e automobilisti. La situazione è degenerata quando alcuni cittadini, preoccupati per la guida pericolosa della donna, hanno contattato il numero di emergenza 112. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno intercettato il veicolo in via Palestro, ma la donna ha mostrato un comportamento ostile e ha tentato di fuggire.

La fuga e la resistenza agli agenti

Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti sono riusciti a bloccare la donna in via Alberto da Giussano. Qui, la situazione è rapidamente degenerata: la 40enne ha cercato di sottrarsi al controllo colpendo un’auto e aggredendo fisicamente gli agenti, tirando calci e morsi. Questo comportamento ha costretto le forze dell’ordine a intervenire con decisione, portando infine all’arresto della donna per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un poliziotto, durante l’operazione, ha subito ferite tali da necessitare cure presso l’ospedale di Legnano.

Indagini e accertamenti sulla guida in stato d’ebbrezza

Una volta conclusi gli accertamenti, la donna è stata indagata anche per guida in stato d’ebbrezza. È emerso che aveva assunto alcol e farmaci, il che ha ulteriormente aggravato la sua posizione legale. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di segnalare comportamenti pericolosi al volante. Le autorità locali hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini nel mantenere le strade sicure e nel prevenire incidenti che potrebbero avere conseguenze tragiche.