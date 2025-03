Un incontro inaspettato tra l'ex agente fotografico e l'imprenditore agli arresti domiciliari

Un incontro inaspettato

Giovedì pomeriggio, l’ex agente fotografico Fabrizio Corona ha fatto parlare di sé con un episodio che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Si è presentato davanti all’abitazione di Davide Lacerenza, imprenditore attualmente agli arresti domiciliari per sfruttamento della prostituzione e cessione di droga. Questo incontro ha scatenato una serie di reazioni, non solo tra i fan di Corona, ma anche tra coloro che seguono le vicende legali di Lacerenza.

La rivelazione su Instagram

Corona ha utilizzato il suo profilo Instagram per annunciare una nuova puntata del suo programma ‘Falsissimo’, promettendo un’intervista esclusiva con Lacerenza. La foto pubblicata mostra Corona appoggiato al muro dell’edificio in cui vive l’imprenditore, creando un’atmosfera di attesa e curiosità. La scelta di Corona di recarsi di persona a casa di Lacerenza ha sollevato interrogativi sulla natura dell’intervista e sulle motivazioni dietro questo incontro. È evidente che l’ex agente fotografico ha un talento per attirare l’attenzione, ma questa volta ha superato i limiti?

Reazioni e conseguenze

Secondo le fonti, l’incontro non è andato come previsto. Lacerenza, visibilmente infastidito dalla presenza di Corona, ha richiesto l’intervento della polizia. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, però, Corona era già scomparso, lasciando dietro di sé un alone di mistero e curiosità. Questo episodio non solo mette in luce il carattere provocatorio di Corona, ma solleva anche interrogativi sulla legalità e l’etica di tali incontri, specialmente in un contesto così delicato come quello delle persone agli arresti domiciliari.