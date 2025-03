Un'indagine complessa svela la verità dietro la morte della babysitter.

Un omicidio che ha scosso Milano

La tragica vicenda di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, una babysitter di 40 anni, ha messo in luce un altro caso di femminicidio che ha scosso la città di Milano. La sua salma, ritrovata nell’Adda in uno stato di decomposizione avanzato, ha rivelato dettagli inquietanti sulla sua morte. L’autopsia ha confermato che la causa del decesso è stata l’asfissia, ma le circostanze che hanno portato a questo tragico evento rimangono avvolte nel mistero.

Le indagini e le contraddizioni del compagno

Il compagno di Jhoanna, Pablo Gonzalez Rivas, ha fornito una versione dei fatti che ha sollevato molti dubbi tra gli inquirenti. Secondo lui, la morte sarebbe avvenuta durante un gioco erotico finito male, ma questa spiegazione non ha mai convinto del tutto gli investigatori. Le indagini hanno rivelato che la donna presentava segni di aggressione e lividi, suggerendo che la sua morte fosse il risultato di una lite violenta. Gonzalez Rivas, 48 anni, aveva anche una relazione con un’altra donna in El Salvador, il che ha complicato ulteriormente la situazione.

Il ritrovamento del corpo e le indagini

Il corpo di Jhoanna è stato scoperto solo tre giorni dopo la sua morte, grazie alla segnalazione di una cardiologa che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Questo ha portato i carabinieri a indagare, rivelando una serie di contraddizioni nel racconto del compagno. La denuncia di scomparsa è stata presentata solo il 31 gennaio, mentre la confessione dell’omicidio è arrivata otto giorni dopo. Nel frattempo, il corpo di Jhoanna era già stato nascosto in un borsone, un dettaglio che ha fatto crollare le menzogne di Gonzalez Rivas.

Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato il compagno mentre trascinava un pesante borsone, un elemento cruciale che ha contribuito a ricostruire la dinamica degli eventi. La storia di Jhoanna Nataly Quintanilla è un triste promemoria della violenza di genere che affligge la nostra società e della necessità di combattere contro questo fenomeno.