Un blitz della polizia ha portato all'arresto di quattro persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’operazione sorprendente nel cuore di Milano

Milano, una delle città più vivaci e cosmopolite d’Europa, ha recentemente fatto notizia per un’operazione di polizia che ha rivelato un inquietante fenomeno di spaccio di droga. Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno scoperto che un bed and breakfast, il Casablanca, situato in via Pietro Marocco, era diventato un punto di riferimento per gli spacciatori. I clienti, in cerca di sostanze stupefacenti, si presentavano alla struttura, pagavano e ritiravano la loro dose direttamente dalla finestra di una stanza.

Un servizio di appostamento efficace

La polizia ha avviato un servizio di appostamento dopo aver notato un considerevole andirivieni di persone sospette. Gli agenti hanno osservato che alcuni clienti ritiravano la droga direttamente davanti alla porta del B&B, mentre altri si servivano dalla finestra. Questa situazione ha spinto le forze dell’ordine a intervenire con un blitz, che ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui due spacciatori che operavano dalla finestra.

Dettagli sugli arresti e le sostanze sequestrate

Durante l’irruzione, gli agenti hanno trovato un ragazzo di 24 anni e la sua fidanzata di 36, entrambi di origine marocchina. Addosso avevano dieci involucri di cocaina e altre dodici dosi nascoste nella cappa della cucina. Inoltre, sono state rinvenute quattordici pasticche di ecstasy. Gli altri due arrestati, un ventenne e un ventottenne, occupavano un’altra stanza del B&B e avevano con sé trentacinque grammi di hashish. Quando si sono resi conto dell’arrivo della polizia, hanno tentato di distruggere le prove gettando le dosi nel water, ma senza successo.

Per tutti e quattro gli arrestati, le accuse sono gravi: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questo episodio mette in luce non solo il problema dello spaccio di droga a Milano, ma anche come luoghi apparentemente innocui possano diventare focolai di attività illecite. La polizia continua a monitorare la situazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e combattere il traffico di droga nella città.