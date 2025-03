Un violento schianto tra auto ha coinvolto diversi feriti, tra cui due giovani.

Un incidente che ha scosso la serata milanese

Mercoledì 5 marzo, intorno alle 19, un grave incidente stradale ha avuto luogo sull’autostrada A8, nel tratto che collega Varese a Milano. La collisione, avvenuta in prossimità dell’area dedicata all’Expo, ha coinvolto diverse auto e ha lasciato sul campo sei feriti, tra cui due ragazzine di 13 e 17 anni. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra gli automobilisti e i residenti della zona, richiamando immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

La dinamica dell’incidente sotto inchiesta

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la chiamata ai soccorsi è giunta pochi minuti prima delle 19, segnalando un grave schianto tra più veicoli. Non è ancora chiaro il numero esatto delle auto coinvolte, ma le immagini dal luogo dell’incidente mostrano un quadro preoccupante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno inviato tre ambulanze e due auto mediche per prestare assistenza ai feriti.

Intervento dei vigili del fuoco e trasporto dei feriti

I vigili del fuoco del comando di Milano sono stati chiamati a intervenire per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, segno della gravità delle sue condizioni. Gli altri feriti, tra cui le due giovani, sono stati assistiti sul posto e successivamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. La situazione ha creato disagi al traffico, con code e rallentamenti che si sono protratti per diverse ore.