Un uomo ha tentato di rapire due bambine davanti alla madre in un bar.

Un episodio inquietante a Milano

Lunedì mattina, un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di un quartiere di Milano. Un uomo, descritto come un cinquantenne con una giacca nera e cappuccio, ha tentato di rapire due bambine mentre si trovavano con la madre in un bar vicino a una scuola elementare. La scena ha avuto luogo tra le 7.30 e le 8 in via delle Forze Armate, dove l’uomo ha strattonato le piccole, cercando di strapparle dalle braccia della madre, che ha reagito con urla e resistenza.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza della madre e alla segnalazione del personale scolastico, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti rapidamente. L’uomo è stato immobilizzato e arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona. Le indagini hanno rivelato che l’uomo aveva già un passato penale per rapina e che da circa tre mesi era stato segnalato per comportamenti molesti nei pressi delle scuole, creando preoccupazione tra i genitori e le famiglie del quartiere.

Un clima di paura tra le famiglie

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei bambini nelle vicinanze delle scuole. I residenti del quartiere, già allarmati dalle segnalazioni precedenti, si sono trovati a fronteggiare una situazione che ha superato ogni limite. L’uomo, dopo aver tentato di rapire le gemelline, ha cercato di nascondersi e ha espresso il desiderio di “vedere bambini strani”. Questo comportamento ha ulteriormente allarmato il personale scolastico e i genitori presenti, che hanno prontamente bloccato l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La reazione della comunità

La comunità milanese ha reagito con shock e indignazione a questo tentativo di rapimento. Molti genitori hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza dei propri figli e hanno chiesto maggiori misure di protezione nelle aree circostanti le scuole. Le autorità locali sono ora sotto pressione per garantire che simili incidenti non si ripetano e per rassicurare le famiglie sulla sicurezza dei loro bambini. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sull’importanza di una vigilanza costante nei luoghi frequentati da minori.