Un uomo ha cercato di rapire due gemelline, ma il pronto intervento della madre ha evitato il peggio.

Un episodio inquietante in una mattina di scuola

Oggi, lunedì, si sono vissuti attimi di terrore in via delle Forze Armate a Milano, nei pressi dell’istituto comprensivo Cabrini. Intorno alle 7.30, un uomo di 50 anni, già in cura per disturbi mentali, ha tentato di rapire due gemelline di dieci anni mentre si trovavano con la madre in un bar, in attesa di entrare a scuola. L’uomo ha afferrato le bambine con l’intento di portarle via, ma il tempestivo intervento della madre ha scongiurato il peggio.

Il tentativo di sequestro e l’intervento delle forze dell’ordine

Dopo il fallito tentativo di rapimento, l’uomo si è diretto verso l’istituto Cabrini, dove è entrato indisturbato. Qui, ha rivolto una frase inquietante a un bidello: “Voglio un bambino”. Questo ha immediatamente allertato il personale della Polizia Locale, che si trovava nelle vicinanze per gestire il traffico pedonale. Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri del Radiomobile, sono intervenute rapidamente, arrestando l’uomo per tentato sequestro di persona e denunciandolo anche per tentata sottrazione di persona incapace.

Preoccupazione tra i genitori e le autorità locali

L’individuo, residente nel quartiere con i genitori anziani e in cura presso un centro psicosociale, era già stato segnalato in passato per comportamenti sospetti nei pressi della scuola. Questo episodio ha riacceso la preoccupazione tra i residenti e i genitori degli alunni. Il sindaco Marco Pozza ha voluto rassicurare i cittadini attraverso un post sui social, chiarendo che l’evento è avvenuto a Milano e che l’autore è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di seguire i protocolli di sicurezza nelle scuole, senza cedere a eccessivi allarmismi.