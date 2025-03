Il corpo rinvenuto nel fiume potrebbe appartenere a Jhoanna Nataly Quintanilla, scomparsa a Milano.

Un ritrovamento macabro nel fiume Adda

Il pomeriggio di domenica 2 marzo ha portato alla luce un ritrovamento inquietante nelle acque del fiume Adda, nei pressi di Zelo Buon Persico. Alcuni pescatori, mentre svolgevano la loro attività, hanno notato un corpo riaffiorare e hanno immediatamente contattato le autorità competenti. L’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco ha permesso il recupero del cadavere, che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere compatibile con la descrizione di Jhoanna Nataly Quintanilla, la babysitter scomparsa a Milano.

La scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla

Jhoanna, 40 anni, era stata dichiarata scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. La sua scomparsa ha scosso la comunità milanese, e le indagini hanno portato all’arresto del compagno, Pablo Gonzalez Rivas, che ha confessato di aver ucciso la donna. Rivas ha dichiarato di essersi disfatto del corpo in un punto imprecisato del fiume, nella zona di Cassano d’Adda. Il ritrovamento del cadavere in un’area compatibile con il tragitto ipotizzato dagli investigatori ha sollevato ulteriori interrogativi sulla veridicità delle sue affermazioni.

Indagini in corso e accertamenti medico-legali

Le autorità, tra cui i Carabinieri di Crema e del Comando di Lodi, sono giunte sul luogo del ritrovamento per avviare le indagini. Gli accertamenti medico-legali saranno fondamentali per confermare l’identità della vittima. La lunga permanenza in acqua ha reso il corpo irriconoscibile, rendendo l’autopsia un passaggio cruciale per fare luce su questo inquietante caso. Solo attraverso l’analisi approfondita si potrà sciogliere il dubbio e comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.