Un uomo di 47 anni è stato arrestato per tre rapine avvenute nei supermercati della zona.

Un modus operandi ben definito

Le rapine avvenute la scorsa estate a Locate di Triulzi e Opera hanno scosso la comunità locale. L’autore, un 47enne italiano, ha messo in atto un piano preciso: arrivava a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, indossava un casco integrale e, armato di pistola, entrava nei supermercati per minacciare i dipendenti e fuggire con il bottino. Questo modus operandi ha reso le indagini più complesse, ma anche più interessanti per le forze dell’ordine.

Il ruolo delle telecamere di sicurezza

Le telecamere di videosorveglianza hanno giocato un ruolo cruciale nell’identificazione del rapinatore. I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno analizzato attentamente le immagini, riuscendo a ricostruire i movimenti dell’uomo e a raccogliere prove fondamentali per il suo arresto. La tecnologia si è rivelata un alleato prezioso nella lotta contro la criminalità, dimostrando come la sorveglianza possa contribuire a garantire la sicurezza pubblica.

Arresto e conseguenze legali

Il 26 febbraio, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lodi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, è stata rinvenuta la pistola con matricola abrasa, utilizzata per le rapine, insieme ad altri indumenti indossati durante i colpi. Questo arresto rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità nella zona, restituendo un senso di sicurezza ai cittadini.