Un episodio di violenza che ha scosso Milano, coinvolgendo turisti e giovani locali.

Un’aggressione violenta in viale Romagna

Il 22 febbraio scorso, Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto quattro giovani di origine egiziana, accusati di aver perpetrato una rapina pluriaggravata ai danni di tre ragazzi spagnoli. L’incidente è avvenuto poco prima delle sei del mattino, mentre le vittime si trovavano a bordo di un autobus della linea 90, dirette verso la stazione di Milano Lambrate dopo una serata trascorsa in discoteca.

Secondo le ricostruzioni, i quattro indagati avrebbero approfittato della fermata dell’autobus per compattarsi e guadagnare il controllo sulla porta di uscita, isolando le vittime. In pochi istanti, uno dei ragazzi spagnoli è stato derubato di una collanina, mentre un secondo giovane è stato aggredito con un coltello quando ha cercato di intervenire in soccorso dell’amico.

Le indagini della Polizia di Milano

Le indagini sono state avviate immediatamente dopo la segnalazione dell’aggressione. Gli agenti della Questura di Milano hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza a bordo dell’autobus e i profili social dei sospetti. Grazie a queste informazioni, sono riusciti a identificare e rintracciare i quattro indagati in tempi rapidi.

Il primo arresto è avvenuto il 27 febbraio, quando la polizia ha individuato uno dei giovani in piazzale Loreto, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Gli altri tre sono stati fermati in diverse zone della città, tra cui via Oropa e viale Monza. Tra di loro, un 21enne senza fissa dimora e un ventenne irregolare sul territorio.

Le conseguenze legali per gli indagati

I quattro giovani arrestati sono stati portati nella casa circondariale di San Vittore e messi a disposizione della procura di Milano. Le accuse a loro carico includono non solo la rapina, ma anche lesioni personali aggravate. Il giovane che ha inferto la coltellata è stato identificato come regolare sul territorio e incensurato, mentre gli altri presentano precedenti per reati contro il patrimonio.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica a Milano, in particolare per quanto riguarda la protezione dei turisti. Le autorità locali stanno intensificando le misure di sicurezza per garantire che simili atti di violenza non si ripetano in futuro.