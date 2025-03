Proteste contro l’educazione sessuale nelle scuole italiane

Un caso emblematico di censura e libertà di espressione nell'educazione

Il caso di Max Felicitas e la censura educativa

Questa mattina, un episodio di protesta ha scosso l’istituto Ponti di Gallarate, dove Max Felicitas, noto pornoattore e educatore, si è incatenato in segno di dissenso contro la cancellazione di un incontro di educazione sessuale. L’evento, che avrebbe dovuto includere anche esperti del settore, è stato annullato a causa delle pressioni esercitate dall’associazione ‘Pro Vita & Famiglia’. Questo fatto ha sollevato interrogativi sulla libertà di espressione e sull’importanza di una corretta educazione sessuale nelle scuole.

Le ragioni della protesta

Max Felicitas, il cui vero nome è Eduardo Barbares, ha dedicato la sua carriera a educare i giovani sui temi della sessualità, sottolineando la differenza tra la pornografia e la realtà. Secondo Felicitas, il sesso dovrebbe essere un atto consapevole e consensuale, e la sua presenza nelle scuole mira a fornire informazioni utili e a combattere il bullismo e le malattie sessualmente trasmissibili. Tuttavia, l’associazione ‘Pro Vita’ ha contestato la sua partecipazione, definendola inopportuna e chiedendo chiarimenti alle autorità scolastiche.

Le reazioni delle istituzioni

La decisione dell’Ufficio scolastico regionale di annullare l’incontro ha suscitato indignazione non solo tra gli studenti e i genitori, ma anche tra i professionisti del settore educativo. Lorenzo Puglisi, avvocato e collaboratore di Felicitas, ha denunciato una forma di discriminazione nei confronti di chi cerca di portare un messaggio educativo ai giovani. Il preside dell’istituto Ponti ha espresso la sua confusione riguardo alla disparità di trattamento rispetto ad altri istituti, come il liceo Parini di Milano, dove l’incontro si è svolto senza polemiche.

Il dibattito sull’educazione sessuale in Italia

Questo episodio non è isolato, ma rappresenta un sintomo di un dibattito più ampio sull’educazione sessuale nelle scuole italiane. La resistenza di alcune associazioni conservatrici a temi considerati ‘sensibili’ mette in luce la necessità di un confronto aperto e onesto su questioni fondamentali per la crescita dei giovani. La richiesta di Pro Vita di fermare il tour di Felicitas nelle scuole di tutta Italia evidenzia la paura di un confronto diretto con la realtà della sessualità e la necessità di educare i giovani in modo informato e responsabile.