Un incidente tra moto e auto causa disagi significativi nel traffico milanese.

Un incidente che ha bloccato il traffico

Nella mattinata di lunedì, un grave incidente ha coinvolto una moto e un’auto sulla tangenziale ovest di Milano, creando un lungo serpentone di auto in attesa. L’incidente si è verificato poco prima delle 8, in direzione Sud, tra l’uscita 2, Ss11r Novara Gallaratese e l’uscita 3/3a San Siro Settimo Milanese. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha causato feriti, con due persone coinvolte che sono state prontamente soccorse.

Interventi di emergenza e gestione del traffico

La centrale operativa del 118 ha attivato due equipaggi, un’ambulanza e un’automedica, in codice rosso, per prestare soccorso ai feriti. Le condizioni di salute delle persone coinvolte non sono ancora state rese note, poiché le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale di Assago sono intervenuti per gestire il traffico veicolare, che è rimasto bloccato in alcune fasi, e per effettuare i rilievi necessari.

Le conseguenze sul traffico milanese

MilanoSerravalle, l’ente che gestisce la strada, ha segnalato una coda di oltre tre chilometri sulla tangenziale ovest, creando notevoli disagi per gli automobilisti. Le corsie di emergenza e marcia sono state occupate a causa dell’incidente, rendendo difficile la circolazione. Gli automobilisti sono stati avvisati di prestare attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. La situazione rimane sotto monitoraggio, con aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.